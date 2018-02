Homem tenta abusar de crianças e é agredido por moradores em SP

SÃO PAULO - Um homem foi detido na tarde desta sexta-feira, 22, suspeito de tentar abusar sexualmente de quatro crianças no bairro do Jardim São Bento Novo, na zona sul de São Paulo.

Revoltados, moradores da região lincharam o senhor, de aproximadamente 60 anos, que teve apenas ferimentos leves. O homem é dono de um mercadinho na rua Diego Rivera.

Ele precisou ser escoltado por policias. Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi levado para o Hospital Municipal M'boi Mirim. A ocorrência será registrada no 47ºDP.

Ainda de acordo com informações da polícia, vizinhos estão tentando atirar fogo no estabelecimento. Policias militares estão no local para controlar o ímpeto dos moradores.