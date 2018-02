Homem tem 36% do corpo queimado por explosão de botijão de gás em SP

SÃO PAULO - Um homem de 44 anos foi socorrido pelo Helicóptero Águia e levada ao Hospital das Clínicas após sofrer queimaduras após a explosão de um botijão de gás na tarde desta quinta-feira, 23. Um vazamento de GLP foi o motivo da explosão.

A vítima teve 36% do corpo queimado, principalmente na região do rosto e das costas. O acidente ocorreu na Rua das Pirobeiras, na Chácara Santa Maria, perto do Rodoanel. O homem não tinha percebido o vazamento.