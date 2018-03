Homem suspeito de abandonar os filhos no centro de SP é detido

SÃO PAULO - Um homem suspeito de abandonar seus filhos foi detido às 22 horas deste domingo, 28, no centro de São Paulo. A Guarda Civil Municipal (GCM), avisada de um suposto abandono de menor na Rua Carlos Gomes, próximo ao Viaduto Dona Paulínia, encontrou um menino de 1 ano e 3 meses no colo do catador de papelão Diego Novaes da Silva, de 19 anos. Dentro de uma sacola, ao lado de uma caçamba de lixo, os guardas civis localizaram um bebê de dois meses, do sexo feminino.

O pai das crianças, Julio Cesar Martins, 30 anos, morador de rua, negou o abandono e disse que tinha saído apenas por um momento, para buscar a mãe dos menores. Silva confirmou a versão do pai e disse que estava tomando conta das crianças por alguns instantes.

Martins foi encaminhado ao 1º DP, na Sé, e liberado após assinar um termo circunstanciado por abandono de menor. A mãe, de 17 anos, não foi localizada e as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.