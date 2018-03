Homem sobe em vagão do metrô e paralisa linha

O rapaz acabou preso. Antes, agrediu duas enfermeiras, quebrou objetos e janela no ambulatório médico. Na fuga entrou pelo teto do acesso à Estação Tietê do Metrô e saltou sobre um trem. Quando a composição chegava à Estação Carandiru, uma operadora que conduzia o trem na direção contrária avistou-o de pé, como um surfista, e informou o centro de controle operacional.

Assim que o trem parou na estação, Souza pulou na linha e correu. A energia elétrica foi desligada. Ele acabou imobilizado por seguranças e encaminhado à delegacia. A Linha 1-Azul parou das 8h41 às 8h46 entre as Estações São Bento e Santana - o suficiente para atrapalhar milhares de pessoas. O dia de fúria de Souza coincide com uma sucessão de falhas no metrô. Semana passada, a Linha 3-Vermelha ficou parada mais de duas horas.