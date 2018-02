Homem sobe em torre e 172 mil ficam 3 h sem luz Parte dos bairros do Jaçanã, Mandaqui, Santana, Vila Guilherme, Vila Maria e Tucuruvi, todos na zona norte, ficaram sem luz por pelo menos três horas ontem. A interrupção aconteceu porque um homem subiu em uma torre da Eletropaulo na Marginal do Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul. Como medida de segurança, a empresa desligou o fornecimento de energia às 12h15, prejudicando 172 mil pessoas. Três horas depois, ele foi retirado pelos bombeiros. Só assim o fornecimento de energia elétrica pôde ser retomado.