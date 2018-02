Homem se passa por cliente e rouba carro de loja no Pacaembu

SÃO PAULO - Um bandido, fingindo ser cliente, roubou um veículo de uma concessionária na Avenida Pacaembu, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, neste domingo, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Por volta das 9h30, o homem, ainda não identificado, entrou na loja e se interessou por um Toyota Corolla preto. Pediu as chaves para o vendedor, alegando que queira ver o painel do carro.

Ao entrar, fechou a porta e fugiu com o veículo, quebrando a porta de vidro da concessionária. Segundo a Polícia Militar, ele ainda não foi preso. O caso foi registrado no 23º DP, em Perdizes. A testemunha deverá se apresentar ao 91º DP, para reconhecimento fotográfico do suspeito.