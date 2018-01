Homem se joga no rio Pinheiros para fugir da polícia em SP

Para escapar de policiais militares do 23º Batalhão, um homem que ocupava uma moto se jogou no rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, na noite de terça-feira, 4, mas acabou preso.

Em patrulhamento pela Avenida Nove de Julho, os policiais desconfiaram dos dois ocupantes da moto, que se recusaram a parar ao serem abordados pela viatura. Na fuga, uma pistola calibre 380 foi abandonada num matagal pela dupla, que seguiu pela Avenida Cidade Jardim.

Um dos suspeitos teria fugido a pé, mas Júlio César da Rocha, de 28 anos, parou a moto sobre a Ponte Cidade Jardim e se jogo no rio Pinheiros. Homens dos bombeiros auxiliaram os policiais na captura e Rocha, que foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, medicado e encaminhado ao 15º Distrito Policial.

Segundo a Polícia Militar, a moto apreendida com o suspeito não possui queixa de furto ou roubo, mas os policiais têm informações sobre assaltos ocorridos na região com o uso de uma moto idêntica à apreendida nesta terça-feira. Com Rocha, os policiais encontraram também R$ 40,00 e uma mochila com uma jaqueta de motoqueiro.