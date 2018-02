Homem sai da cadeia e prende segurança da CPTM acusado de tentar abusar de mulher

Atualizado às 7h40 do dia 9/4/2015

SÃO PAULO - Horas depois de deixar a cadeia onde cumpriu pena sob a acusação de roubo, Robson de Almeida Olavo prendeu um segurança da Companhia Metropolitana de trens Urbanos (CPTM) que havia acabado atacar uma mulher dentro de trem da empresa, perto da Estação Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O segurança da CPTM Cleber dos Santos Silva, de 41 anos, foi detido por volta das 20 horas desta quarta-feira, 8. Ele estava de folga e sem uniforme. Sua vítima estava acompanhada por duas amigas, que testemunharam a ação do acusado e a reação do ex-presidiário.

De acordo com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, Olavo havia cumprido pena sob a acusação de dois roubos e estava com a cópia do alvará de soltura no bolso. O ex-presidiário contou na delegacia que ao testemunhar o crime não teve dúvidas em dar uma gravata no pescoço do acusado e detê-lo. Ainda segundo o delegado, o segurança da CPTM entrou no vagão da CPTM e decidiu exibir o pênis para a vítima, que gritou. Foi quando o ex-presidiário interveio.

Olavo manteve o acusado imobilizado até o trem parar na estação. Quando as portas do vagão se abriram, o ex-detento entregou o acusado aos seguranças da estação. Todos foram até a Delegacia do Metropolitano. Ali, a polícia decidiu que ia registrar o caso como "importunação ofensiva ao pudor e ato obsceno", delitos cujas penas somadas são inferiores a dois anos de detenção. Por isso, ele não deve permanecer preso. "Vamos fazer um termo circunstanciado. Depois, ele será liberado ", afirmou o delegado.