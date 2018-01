Homem rouba PM e foge com grávida Fabiano Farias roubou ontem a arma de uma policial militar, fugiu em um carro roubado e fez uma grávida refém, ontem, em Copacabana, zona sul do Rio. Perseguido, bateu minutos depois e foi preso. Ninguém se feriu. Após abordar a policial, Farias viu a grávida no carro, esperando pelo filho em uma escola. Ele dominou a mulher e assumiu a direção. Farias já tinha passagem pela polícia por roubo. / F.G.