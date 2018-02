Homem rouba carro para fazer 'programa' com travesti

Um homem roubou um Corsa Joy prata na noite de terça-feira, 19, para poder fazer um "programa" com um travesti. A Polícia Militar (PM) encontrou o veículo, houve perseguição e o ladrão só parou ao bater em uma mureta na Ponte Santo Dias da Silva (antiga Ponte do Socorro), na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Quando fazia o retorno com o Corsa, a gerente Andreia Gomes Moreira, de 37 anos, que estava com a filha de 15, foi abordada pelo criminoso na altura do nº 3.000 da Estrada do Guarapiranga. "Ele botou a mão debaixo da camiseta e simulou estar armado. Nós duas saimos correndo do carro", relatou Andreia.

Na Avenida Atlântica , região de interlagos, policiais militares em patrulhamento viram o veículo parado e, pela placa, descobriram ser roubado. "Duas viaturas fizeram o cerco, mas o suspeito acelerou, jogou o carro contra as viaturas e conseguiu passar", relatou o soldado Ginaldo Queiroz, da 2ª Cia do 27º Batalhão. Na perseguição o criminoso bateu em três veículos e atropelou um motoqueiro, que não corre risco de vida.

Na Ponte Santo Dias da Silva o Corsa bateu contra uma mureta. "O travesti saiu do carro e tentou fugir, mas foi detido. O suspeito estava seminu e não esboçou resistência", contou Queiroz. O travesti contou que entrou no carro após combinar um "programa" com Pedro Rodrigues Sobrinho, de 20 anos, o assaltante. Pedro, que estavam sem as calças, negou que tivesse a intenção de fazer o "programa" com o passageiro, porém não soube explicar por que ambos estavam sem parte das roupas.

O travesti foi liberado após prestar depoimento. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.