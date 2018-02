Homem rouba carro com mulher e criança dentro em Franca (SP)

FRANCA - Uma mulher e um bebê de sete meses foram levados dentro do carro em que estavam por um assaltante no domingo, 28, em Franca, no interior de São Paulo. O marido da mulher, Ézio Carlos dos Santos, de 36 anos, que havia parado perto de um posto para ir à loja de conveniência, no Parque Progresso, chegou a segurar no pescoço do ladrão para evitar que a família fosse levada, mas acabou arrastado por uns 20 metros.

O acusado, Denis Wilton Santos Machado, de 27 anos, que se identificou como promotor de eventos, trafegou em alta velocidade e na contramão de direção pela avenida Reinaldo Chioca, no Parque Castelo, região de grande movimento, até ser cercado por policiais ao entrar no estacionamento de um hipermercado. Ele então atacou um segurança do local, tentando lhe tomar a arma, momento em que acabou dominado com o apoio dos policiais militares.

Machado foi levado ao Plantão Policial e autuado por roubo. Em seguida foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Testemunhas contaram que antes disso ele havia tentado furtar outro veículo, mas pessoas que viram a cena impediram que isso ocorresse. Apesar do grande susto que passou, a mulher, assim como seu bebê, não sofreram ferimentos. O marido, por sua vez, teve apenas escoriações leves e passa bem. Durante a fuga, o carro, um Gol branco, chegou a cruzar de frente com outros veículos e quase atropelou alguns pedestres.