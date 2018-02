A intenção do acusado era furtar os fios da torre que fica na Rua Tibiriçá, na Vila Vivaldi, perto do limite com Santo André. No entanto, após recolher o material, ele não conseguiu descer os cerca de 25 metros que havia escalado. Resgatado sem ferimentos, o rapaz foi entregue à Polícia Militar e levado para o 2.º DP, no bairro de Rudge Ramos, e autuado em flagrante pela Polícia Civil.