Homem reage a assalto em lanchonete e leva tiro Um homem foi baleado no pescoço anteontem à noite ao reagir a um assalto em lanchonete na Saúde, zona sul. A vítima, de 41 anos, estava internada ontem no Hospital Sírio-Libanês, mas a família não autorizou o hospital a informar seu estado. Os dois ladrões fugiram com R$ 100. A polícia não sabe se o dinheiro era do ferido ou do caixa do estabelecimento.