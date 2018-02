Homem rapta e mata sócio em Santo André A polícia encontrou ontem em Santo André, no ABC Paulista, o corpo do coordenador da Telefônica Fábio Simon de Oliveira, de 40 anos, desaparecido desde o dia 22 de janeiro. As investigações apontam que ele foi assassinado a enxadadas pelo seu sócio num lava-rápido, Claudinei José do Rosário, de 34 anos, após ceder senhas bancárias e assinar cheques.