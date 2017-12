Homem que tenta matar jovem é preso no interior paulista

SÃO PAULO - Inconformado com os insistentes assédios não correspondidos, Ricardo Luiz do Nascimento, de 50 anos, tentou matar uma adolescente de 16 anos, filha de um investigador de polícia, por volta das 15h30 de sábado, 2, em frente à casa da garota, na Rua Ernani Graça, no centro de Bananal (SP), no Vale do Paraíba, na divisa com o estado do Rio.

Segundo a polícia, armado com um estilete, Nascimento foi até a casa da garota para mais uma vez conversar com ela. Ao começar a discutir com a jovem, Ricardo resolveu atacá-la, desferindo golpes por todo o corpo da garota. Um rapaz, de prenome Diego, ao ver a cena, interveio, foi ferido em um dos braços e conseguiu evitar que o agressor matasse a menor ali mesmo.

Ao perceber que seria preso, o criminoso cortou os próprios pulsos numa tentativa de se matar. Todos foram encaminhados para o pronto-socorro, onde a adolescente continua internada. Policiais militares, acionados por uma segunda testemunha, comunicaram a Polícia Civil, que autuou Nascimento por dupla tentativa de homicídio.