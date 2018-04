Homem que fazia familiares reféns mata mulher e se entrega

O homem surdo e mudo que fazia familiares reféns em sua residência, no bairro Vila Nova Perus, na zona norte da Capital, se entregou à polícia por volta das 20h50. De acordo com a PM, a mulher dele foi encontrada morta dentro de casa com um tiro.

A filha do casal foi libertada, medicada e encaminhada para o PS da região. O homem mantinha mulher e filha reféns desde as 16h desta segunda-feira, 14.