Homem que extorquia famílias japonesas é preso em Sorocaba

SOROCABA - A Polícia Civil de Sorocaba prendeu em flagrante nesta terça-feira, 27, um homem de 50 anos acusado de aplicar golpes em famílias que tinham parentes trabalhando no Japão. Nivaldo de Souza Andrade procurava os familiares e alegava que os parentes estavam com problemas no outro país. Na abordagem, ele se apresentava como delegado da Polícia Federal ou representante do consulado japonês. O homem exigia dinheiro para resolver os supostos problemas. De acordo com a polícia, ele já responde a mais de 50 inquéritos e processos. A ficha criminal por crimes de estelionato e extorsão soma 24 metros de folha corrida.

Descendente de japoneses, Andrade falava a língua fluentemente. Ele foi preso quando esperava por um homem de 63 anos de quem receberia R$ 26 mil para, supostamente, socorrer um irmão que havia se envolvido num acidente de trânsito no Japão. A vítima já havia entregado R$ 6 mil ao estelionatário, mas desconfiou quando foi pedida uma quantia maior e entrou em contato com a polícia. O homem passou a ser monitorado e recebeu voz de prisão quando pegava um envelope com o dinheiro.

Além de famílias japonesas de Sorocaba, o acusado fez vítimas em Piedade, Pilar do Sul, Cotia e São Paulo. Para escolher as vítimas, ele se inteirava da situação dos familiares no exterior e dava preferência àqueles que tinham pouco contato com a família.

Andrade foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. A polícia agora procura outras vítimas do suposto estelionatário.