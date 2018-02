Homem que esfaqueou duas meninas é preso A Polícia Civil prendeu anteontem, em Sorocaba (SP), Wellington Themistocles, de 20 anos, que confessou ter esfaqueado as meninas Maiara Natali da Silva, de 8 anos, e Nicoli Mayra da Silva Nogueira, de 9, no Jardim Betânia na segunda-feira. Wellington era marido da irmã de Maiara e disse aos investigadores que estava sob o efeito de cocaína na hora do crime.