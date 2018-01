Homem que atropelou e matou menina se apresenta em Sorocaba

SOROCABA - O motorista que atropelou e matou uma menina de cinco anos sobre uma calçada, na noite de sábado, 20, em Sorocaba, interior de São Paulo, se apresentou à Polícia Civil no fim da tarde desta terça-feira, 23.

Tiago Soares Gimenes, de 23 anos, vinha sendo procurado desde o acidente. Ele se apresentou acompanhado de advogado e alegou que a menina tentava atravessar a rua. De acordo com testemunhas, ele estava em alta velocidade e, após atropelar a vítima, fugiu sem prestar socorro. Havia suspeita de que estivesse bêbado, o que foi negado pelo advogado. Segundo ele, Gimenes não parou porque ficou assustado.

O acidente aconteceu no Jardim Paulista, zona norte da cidade. De acordo com o vigilante Jair do Nascimento, pai da menina Carolyn, ela brincava com irmãos e estava com um pé na guia e outro na calçada quando foi atingida pelo veículo. Policiais recolheram câmeras de segurança instaladas nas proximidades.

Sorocaba é uma das 15 cidades do Estado escolhida pelo governo estadual para ações de fiscalização, sinalização e educação no trânsito em razão do alto índice de acidentes. O projeto faz parte do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado (Infosiga SP), lançado nesta terça-feira pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).