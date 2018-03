Homem que atropelou 7 segue hoje para CDP O motoboy Ricardo Gonçalves dos Santos, de 32 anos, que atropelou de carro sete maratonistas anteontem, na frente do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, será transferido hoje para um Centro de Detenção Provisória (CDP). Até ontem, ele estava na carceragem do 26.º DP (Sacomã) e recebeu a visita da irmã e de um advogado. A família do motoboy não quis falar com a imprensa.