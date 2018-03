Homem que atropelou 7 maratonistas é solto O motoboy Ricardo Gonçalves dos Santos, de 32 anos, ganhou liberdade provisória ontem e vai responder em liberdade por ter atropelado 7 maratonistas no Parque do Ibirapuera, na zona sul, no domingo. A juíza Fabíola Oliveira Silva, do 1.º Tribunal do Júri, determinou que ele compareça ao cartório em 48 horas para assinar termo de compromisso. Ele estava no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos.