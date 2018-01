Homem que atacou protesto é policial militar O homem que aparece em um vídeo jogando um objeto do telhado da Câmara dos Vereadores sobre professores que se manifestavam na terça-feira, que circula desde ontem na internet, é policial militar. A informação foi divulgada em nota pela Secretaria de Segurança Público do Estado, que não indicou o nome nem a patente do agressor. Na filmagem, ele está sem camiseta e de calça jeans.