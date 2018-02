Homem que arrastou cão por seis quarteirões é condenado em Piracicaba

A Justiça condenou por maus-tratos contra animais o mecânico Cláudio Messias, que em 2011 amarrou seu cão rottweiler no carro e o arrastou por seis quarteirões em Piracicaba (SP). O juiz Ettore Avolio condenou o acusado, que era dono do cão, a pagar R$ 9.810 de multa e a prestar 200 horas de serviços voluntários no Canil Municipal da cidade.

O caso, que chocou a cidade, ocorreu em novembro de 2011. Messias foi condenado por ter amarrado seu cão Lobo na carroceria de uma picape e o arrastado pelas ruas do centro. Após a corda se romper, o motorista fugiu, abandonando o animal machucado. O rottweiler morreu 15 dias depois, por causa dos ferimentos causados.

Na defesa que apresentou à Justiça, o mecânico argumentou que o cão estava em cima da carroceria e teria caído. Ele afirmou ainda que não socorreu o animal por pensar que ele estivesse morto. Ele afirmou que vai recorrer da condenação.