Homem que agrediu designer com taco de beisebol será ouvido

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O personal trainer Alessandre Fernando Aleixo, de 38 anos, acusado de agredir um jovem na cabeça com um taco de beisebol, será ouvido nesta quarta-feira, 3. Em dezembro do ano passado, ele entrou na Livraria Cultura, na região da Avenida Paulista, e golpeou um cliente.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele será ouvido a partir das 14 horas de hoje, na 1ª Vara do Júri do Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, durante a primeira audiência de instrução do processo.

O designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22 anos, que foi ferido na cabeça com um taco de beisebol no dia 21 de dezembro, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas em estado gravíssimo, segundo o hospital.