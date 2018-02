Homem passa mal e morre em voo da TAM Um homem morreu durante um voo da TAM que partiu do Aeroporto de Guarulhos para Recife, na tarde de anteontem. Ele passou mal após 40 minutos de voo, o que fez a aeronave pousar no Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a companhia, o passageiro morreu antes de o avião aterrissar. Dois médicos que estavam no voo chegaram a prestar atendimento. A aeronave ficou retida em Confins e os passageiros tiveram de seguir viagem em outro avião.