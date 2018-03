Homem morto a tiros é encontrado em banheiro do Shopping Eldorado

SÃO PAULO - Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 3, dentro de um banheiro do Shopping Eldorado, localizado na Avenida Rebouças, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h30 desta segunda-feira, 3.

O corpo é de um homem que ainda não foi identificado pela Polícia Militar, mas a corporação afirma que a morte foi causada por disparos de arma de fogo. Agentes militares do 23º Batalhão e policiais civis do 15º Distrito Policial, onde o caso deve ser registrado, já estão no local.

O banheiro onde o corpo foi encontrado fica no segundo subsolo do centro comercial. Segundo a assessoria de imprensa do Eldorado, o andar conta com praça de alimentação, uma academia e lojas. Todos os empreendimentos funcionam normalmente na manhã desta segunda, porém a região dos banheiros, masculino e feminino, está interditada.

A assessoria de imprensa e a Polícia Militar descartam a possibilidade de o corpo ser de um funcionário do shopping. Câmeras de segurança da unidade devem ter flagrado a movimentação de entrada e saída dos banheiros.