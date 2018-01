Homem morre soterrado na zona leste de São Paulo

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, por volta das 5h45 desta terça-feira, 8, o corpo de um homem que morreu soterrado após um deslizamento de terra seguido de desmoronamento de barraco na Favela Santa Madalena, região do Sapopemba, zona leste de São Paulo.

Um total de oito viaturas foi encaminhado para a Rua Edgar Pinto César, na altura do nº 100. A vítima, segundo os bombeiros, tem 45 anos e já foi retirada morta. Aparentemente, segundo os bombeiros, não há mais pessoas soterradas, mas algumas equipes permanecem na favela.

Chuva

Às 3h15 desta terça-feira, 8, em razão chuva forte que atinge boa parte da capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura decidiu colocar toda a cidade em estado de atenção. São registrados cinco pontos de alagamento intransitáveis.

São eles: na Avenida Radial Leste junto à Rua Mem de Sá; na Rua do Hipódromo com a Rua Dr. João Alves de Lima, ambos os pontos na Mooca, zona leste; na esquina da Rua São Paulo com a Rua do Glicério, no centro; no túnel do Anhangabaú, que está bloqueado no sentido aeroporto, e na Avenida Ragueb Chohfi próximo à Avenida Iguatemi, região de São Mateus, zona leste.

Alagamento bloqueia a via férrea sentido Brás da linha 11 Coral ( Brás - Estudantes), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre Poá e Ferraz de Vasconcelos, região leste da Grande São Paulo.

CPTM

A circulação de trens está bloqueada desde as 6h15 desta terça-feira, 8, em ambos os sentidos na linha 7 Rubi (Luz - Francisco Morato) entre as estações de Caieiras e Franco da Rocha, na Grande São Paulo, em razão de alagamento na via férrea.

Foi acionado o Plano de Emergências entre as Empresas em Situação de Emergências (Paese) para que usuários dos trens utilizem ônibus para fazer o trajeto inoperante.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a circulação de trens na linha 11 - Coral (Brás - Estudantes) entre as estação Poá e Ferraz de Vasconcelos já está se normalizando. O sentido Brás foi interrompido em razão também de um ponto de alagamento.