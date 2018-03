Homem morre soterrado em Mauá Um homem morreu soterrado ontem às 20h por causa de um deslizamento de terra em Mauá, no ABC. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas e uma quarta era procurada às 22h30. Os sobreviventes foram socorridos a hospitais da região e passavam bem, ainda de acordo com os bombeiros. As vítimas estavam na mesma casa, na Rua Lourival Portal da Silva, no Jardim Zaíra, quando a encosta caiu sobre o imóvel.