Homem morre prensado por robô em fábrica de Sorocaba

SOROCABA - O técnico de manutenção Osmar Diniz, de 46 anos, morreu prensado por um robô paletizador - usado no empilhamento de caixas - , nesta segunda-feira, 27, na fábrica de cremes e chantilly Codap Brasil, em Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador fazia a manutenção do equipamento, quando a máquina se moveu e o atropelou.

Diniz, que teve o pescoço e um dos braços esmagados pelo robô, chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. Segundo os bombeiros, ele pode ter ligado o equipamento inadvertidamente quando fazia a manutenção. Uma perícia vai determinar a causa do acidente e se o funcionário usava equipamentos de proteção.

A empresa emitiu nota lamentando a ocorrência e informando que presta toda assistência à família do colaborador.