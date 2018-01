Homem morre em tentativa de assalto

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto no começo da tarde de sábado, 2, na Via Anchieta deixou um homem morto e uma criança ferida. O incidente ocorreu na altura do km 16, em São Bernardo do Campo. Segundo testemunhas, o pintor de automóveis Vanderley Pantarotti de Medeiros dirigia uma moto Suzuki com sua sobrinha quando foi abordado por dois homens em outra moto. Medeiros levou dois tiros no peito, enquanto a criança foi atingida por um disparo. Os ladrões foram embora sem levar a motocicleta.