Homem morre em obra da Sabesp na zona norte

Um homem morreu na tarde deste domingo, 7, em uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Rua Ibiraiaras, Jardim Vista Alegre, na zona norte da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h13, mas quando chegou ao local a vítima, que teria sido arrastada pela água e se afogado, já estava morta. Uma segunda pessoa conseguiu sair da obra com vida. A Sabesp informou que está sendo construída na rua parte da travessia de uma adutora e que não havia atividades previstas para serem executadas neste fim de semana. A empresa aguarda a chegada do engenheiro responsável pela obra à capital para dar mais informações sobre o caso, que foi registrado no 72º Distrito Policial, da Vila Penteado.