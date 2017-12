Homem morre em lavanderia de hospital no centro de SP

Um funcionário do Hospital Santa Isabel, que faz parte do complexo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, localizado na região central de São Paulo, morreu, por volta das 3 horas desta terça-feira, 20, enquanto trabalhava na lavanderia do hospital.

A vítima, de prenome Rodrigo, de aproximadamente 25 anos, foi sugada pela centrífuga de uma máquina de lavar roupas, e morreu no local, com ferimentos graves na cabeça e em um dos braços. O local do acidente está sendo preservado por policiais militares para a realização de perícia. O registrado é feito na delegacia de Santa Cecília (77ºDP).