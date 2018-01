Dois homens morrem em incêndio em favela da Vila Maria, na zona norte

SÃO PAULO - Dois homens morreram durante um incêndio em uma favela na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 18. O fogo, que começou pouco antes de meia-noite, destruiu mais de 30 barracos na altura do número 250 da Rua Manguari. Uma das vítimas tinha 65 anos - a idade da outra não foi divulgada pelos bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher grávida foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Cachoeirinha, na zona norte, por ter inalado fumaça. Ao todo, 35 viaturas da corporação foram enviadas ao local para conter as chamas. Elas foram controladas somente às 3 horas.

O trânsito na pista local da Marginal do Tietê teve que ser interditado na altura da Ponte do Tatuapé no sentido da Rodovia Castelo Branco das 0h35 às 6 horas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Trafego (CET). Às 7 horas, o congestionamento na região era de 2,5 quilômetros, informou.