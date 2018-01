Homem morre em desabamento de casa em Mogi das Cruzes

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um homem de cerca de 35 anos morreu no desabamento da casa onde morava, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, por volta das 7 horas desta sexta-feira, 27.

Segundo os bombeiros, um botijão de gás explodiu, o que provocou a queda de parte do sobrado da Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes. A vítima teve partes do corpo carbonizado. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. A Defesa Civil municipal está fazendo a avaliação de danos.