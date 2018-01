Homem morre eletrocutado tentando furtar fiação de cobre

Sidélcino Ferreira de Souza, de 44 anos, morreu eletrocutado na madrugada desta quarta-feira, 12, na zona rural de Restinga, na região de Ribeirão Preto, quando tentava furtar a fiação de cobre de um transformador.

O incidente ocorreu pouco depois da meia-noite, na Fazenda Santana. Um comparsa de Souza no crime ligou para o irmão da vítima, informando o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso e quantas pessoas teriam participado da tentativa de furto.

Souza morreu no local, apesar de ter sido arrastado para longe do transformador. Seu corpo, com as duas mãos queimadas, foi encontrado no início da manhã. Ele já havia sido preso pelo mesmo tipo de crime, estava desempregado e morava em Franca.