Homem morre eletrocutado ao tentar colher abacate na zona leste

SÃO PAULO - Um homem morreu eletrocutado no final da tarde desta segunda-feira, 12, no bairro de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Benjamin Rodrigues da Silva, de 34 anos, estava tentando colher um abacate na Rua Dom Benito Feijó quando teria se aproximado de uma rede elétrica com uma barra de ferro.

A energia foi interrompida em função do incidente, e a AES Eletropaulo informou ter enviado equipes ao local, afirmando que a situação já está normalizada. A concessionária reafirmou que, em nenhuma hipótese, as pessoas devem se aproximar dos fios de energia. / COLABOROU SARA ABDO

Atualizando informações da Oc. com vítima de Choque Elétrico na Rua Dom Benitto Feijó, vítima retirada,Constatado em óbito pelo Médico,#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 12 de junho de 2017