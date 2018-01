Homem morre eletrocutado em Osasco durante temporal

Um homem morreu eletrocutado nesta quarta-feira, 9, durante a forte chuva que caiu na capital e região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma outra pessoa que tentou ajudar o homem também foi atingida, mas está bem. O acidente aconteceu na Avenida Presidente Médice, em Osasco.

As fortes chuvas desta quarta-feira provocaram alagamentos e complicaram o trânsito na capital paulista. Bombeiros ainda foram acionados para verificar riscos de quedas de árvores em 42 pontos da região metropolitana. A precipitação, que começou na zona sul de São Paulo, se espalhou por todas as regiões da cidade e, no início da noite, era mais intensa nas zonas norte e leste da capital.

Em nota, a AES Eletropaulo disse que apura a causa do rompimento. "Uma das possibilidades são os impactos, em sequência, sofridos pela rede por galhos de árvores durante a chuva de ontem", informou.

Segundo a Eletropaulo, essas árvores estão dentro de uma área particular, e formam um corredor de aproximadamente 200 metros de vegetação voltada para a rede elétrica. "Na tempestade, que registrou ventos de 67 km (dados do CGE), a fiação foi chicoteada intensamente em toda extensão da Avenida Presidente Médici, em Osasco".

A empresa disse ainda que a rede local é compacta, "tecnologia mais modernas para rede aérea do mercado". A Eletropaulo lamentou o ocorrido e disse que sua equipe está prestando apoio às famílias.