Homem morre e outro fica ferido em acidente na Rodovia Anchieta

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Um homem morreu após ser atropelado na Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 24 e 25, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ele foi surpreendido por um automóvel, que seguia no sentido São Paulo, enquanto tentava atravessar a rodovia por volta das 6h desta terça-feira, 22. A passarela mais próxima do local do acidente, por onde poderia atravessar em segurança, fica no km 22.

O motorista parou para prestar atendimento à vítima e sinalizar o acidente, mas acabou também sendo atropelado ao descer do carro. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central de São Bernardo, em estado de saúde moderado, segundo informou a Ecovias, concessionária que opera o Sistema Anchieta-Imigrantes.

Com o veículo parado na pista, outros dois carros bateram, o que causou um engavetamento e bloqueou a faixa da direita. Como reflexo do acidente, houve registro de lentidão entre os quilômetros 24 e 26, sentido São Paulo.