Homem morre e ex-policial é baleado durante tentativa de roubo

SÃO PAULO - Um homem morreu e um policial aposentado ficou gravemente ferido durante uma tentativa de roubo a uma agência bancária na Alameda Rio Negro, em Barueri, na Grande São Paulo. O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 28.

Segundo a Polícia Militar da cidade, o ex-policial teria percebido a ação dos criminosos e reagiu. Houve troca de tiros no local e um dos suspeitos morreu no local. Até as 15h, a PM ainda não tinha informações sobre o número de pessoas envolvidas na ação, mas confirmou que pelo menos um carro e uma moto teriam sido usados pelos bandidos.

O policial aposentado foi socorrido par ao Hospital da Amil e depois transferido para o Hospital das Clínicas.