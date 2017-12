Homem morre durante incêndio em Diadema

Uma pessoa morreu durante um incêndio na manhã deste domingo, 18, no bairro Vila Conceição III, em Diadema, no Grande ABC paulista, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Francisco Cavalcante Souza, de aproximadamente 32 anos, foi encontrado morto onde o fogo começou, na garagem de um sobrado de três pavimentos, por volta das 11 horas, na Rua Baratinga. A garagem era usada como local de trabalho, onde foi encontrado um moedor de espuma de estofados. As causas do fogo ainda não são conhecidas, segundo os bombeiros. Seis equipes do Corpo de Bombeiros, duas delas de Diadema, uma de Santo André e uma de São Bernardo, foram até o local.