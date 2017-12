Homem morre carbonizado em incêndio na zona sul

Atualizado às 9h07

SÃO PAULO - Um homem de 45 anos morreu carbonizado em um incêndio em sua casa, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h, atingiu apenas um cômodo da residência, localizada no número 74 da Rua Jandi, e não chegou a nenhuma edificação vizinha.

As chamas foram controladas em menos de duas horas. Os bombeiros enviaram oito viaturas ao local e ainda não sabem qual foi a causa do acidente. O caso deve ser registrado no 35º Distrito Policial (Jabaquara).