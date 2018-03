Homem morre carbonizado dentro de casa na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um homem, ainda não identificado, morreu queimado, por volta das 4h30 deste sábado, 15, após um incêndio atingir parcialmente o quarto e a cozinha da residência na rua Upaiama, na Vila Santo Antonio, região da Penha, zona leste de São Paulo.

Três equipes dos bombeiros, ao chegarem no local, já encontraram a vítima morta sobre a cama. Policiais militares da 3ª Companhia do 51º Batalhão até as 6h30 preservavam o local à espera da perícia. Há suspeita de que o incêndio tenha sido causado por uma ponta de cigarro.

Não se sabe ainda se o caso será registrado no 22º DP, de São Miguel Paulista, ou no 10ºDP, da Penha.