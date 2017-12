Homem morre baleado na frente do Ilê Aiyê

Um homem de 57 anos morreu e outros quatro, com idade entre 45 e 69 anos, ficaram feridos depois de um ataque de atiradores na frente da sede do Ilê Ayiê, no Curuzu, em Salvador, na noite de anteontem. As vítimas jogavam dominó quando foram surpreendidas pelos tiros, vindos de dois veículos. Entre os feridos estava um policial da reserva. No entanto, a polícia ainda não tem suspeitos do ataque nem pistas sobre a motivação do crime.