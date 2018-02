Homem morre atropelado pelo próprio carro na garagem em Ribeirão Preto

RIBEIRÃO PRETO - Alessandro Lúcio Busnardo, de 41 anos, morreu no final da manhã de desta terça-feira, 14, no centro cirúrgico do Hospital das Clínicas (HC), em Ribeirão Preto. Ele não resistiu aos ferimentos após ser atropelado pelo próprio carro, na garagem de sua casa, no bairro Ribeirânia, no começo da manhã.

Ao abrir o portão para retirar o seu Fiat Stilo, que estava desengatado, o carro desceu a rampa. Busnardo foi atropelado e ficou sob o veículo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e por uma unidade de resgate do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), com ferimentos graves na cabeça, tórax e abdome, além de fraturas expostas nas pernas. Apesar do socorro, não resistiu.