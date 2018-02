Homem morre atingido por bala perdida e policial militar é preso em São Paulo

SÃO PAULO - Um homem foi morto enquanto falava ao telefone na janela de sua casa no Jaçanã, zona norte de São Paulo, atingido por uma bala perdida no início da noite de domingo, 3. O disparo ocorreu durante perseguição empreendida pela Polícia Militar atrás de criminosos que teriam roubado um carro.

Segundo a PM, um policial foi preso em flagrante, suspeito de ser o autor do disparo. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda de acordo com a PM, "as autoridades de polícia Judiciária Militar, o DHPP e a Corregedoria da PM avaliam a atuação dos policiais que atenderam a ocorrência". O policial preso foi encaminhado ao Presídio da Polícia Militar Romão Gomes.