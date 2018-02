Homem morre atingido por árvore na zona sul do rio O agente penitenciário Albertino Capistrano Filho morreu depois que a Kombi em que estava foi atingida por uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. O motorista do carro teve ferimentos leves. O acidente ocorreu por causa da forte ventania no início da noite de ontem. Outros quatro carros foram atingidos, mas ninguém se feriu.