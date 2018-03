Homem morre após voo chegar ao aeroporto Um homem de 76 anos, que não teve a identidade revelada, morreu segunda-feira à noite no Aeroporto Internacional de Salvador, pouco após desembarcar de um voo da Webjet proveniente de Ribeirão Preto (SP). Segundo a Infraero, o homem, que viajava com a mulher, foi atendido ainda dentro do avião e morreu no caminho até o centro médico do aeroporto. A Polícia Civil investiga as causas da morte.