Homem morre após troca de tiros com a PM na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Um homem morreu durante um tiroteio com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 21, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele e outro suspeito assaltaram um estabelecimento comercial na região e fugiram no carro de um dos cliente do local, por volta das 17h45.

De acordo com a PM, o veículo em que a dupla estava foi perseguido por um carro da corporação. Na fuga, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu com outro carro na Avenida Marginal do Ribeirão. O acidente deixou o motorista do outro veículo preso nas ferragens e ele precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Em seguida, os dois suspeitos deixaram o carro e tentaram fugir a pé. Um deles disparou contra a polícia e foi baleado. Ele foi levado ao pronto socorro da Cohab II, mas não resistiu aos ferimentos. O outro assaltante conseguiu fugiu.