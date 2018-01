Homem morre após ser baleado em assalto em Barueri

O homem baleado durante um assalto em Barueri, na noite da segunda-feira, 18, morreu nesta terça-feira, 19. O filho dele também foi baleado e está internado em estado grave. Ladrões invadiram a casa da família no Jardim Belval. A vítima foi identificada como José dos Ramos Pires, de 66 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o servente Ailton Caetano da Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante na região quando estava na garupa de uma moto. Ele foi reconhecido pela dona da casa e indiciado por participação no crime. O condutor da moto não foi reconhecido mas foi detido.

Ainda segundo a SSP, o filho do casal chegava em casa quando foi abordado pelos ladrões. Em seguida, pai e mãe foram rendidos e mantidos reféns. Os homens roubavam joias, celulares e R$ 60 em dinheiro, quando a mulher ouviu dois disparos vindos do quarto e viu os assaltantes fugindo pela escada.

Ela foi ao quarto e encontrou os dois baleados. Ambos foram socorridos ao Hospital Central, onde o pai não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela delegacia de Barueri.