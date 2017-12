Homem morre após ser atacado por abelhas em Itapetininga

No final da tarde de quarta-feira, 21, Osmar Lopes de Oliveira, 36 anos, foi atacado por um enxame de abelhas próximo de um açude, no Jardim Bela Vista, na cidade de Itapetininga, a 170 quilômetros da capital paulista. Oliveira foi encontrado já morto por um pescador, que acionou a polícia. "Ele estava desempregado e morava no quartinho de um posto. Não sabemos ao certo como tudo aconteceu nem porque ele desceu e foi até o açude", afirmou Tânia Lopes de Oliveira, irmã de Osmar. O enterro de Oliveira será às 15h no Cemitério São João Batista. O corpo foi removido até o Instituto Médico Legal(IML). O caso foi registrado no 02º Distrito Policial da cidade.